Groot onderhoud bij Efteling-attractie Droomvlucht gezien vanuit de lucht

Droomvlucht in de Efteling gaat over minder dan een maand weer open na een gigantische opknapbeurt. De populaire attractie is al sinds eind oktober dicht voor werkzaamheden. Vanuit het park zien bezoekers daar weinig van. Dankzij luchtfoto's van Nick Ringelberg kunnen we toch meekijken met de onderhoudsklus.



Het belangrijkste deel van het 6 miljoen euro kostende project is het handmatig vervangen van 260 stalen tussenstukken, bovenin de baan. Het is niet altijd eenvoudig om de nieuwe onderdelen het gebouw binnen te krijgen. De beelden tonen hoe stalen balken door een gat in het dak naar binnen worden getakeld, met behulp van een enorme hijskraan.

Het transportsysteem van Droomvlucht bestaat uit een 425 meter lange rail, waar 28 gondels aan hangen. De baan kampt met slijtage, maar het was volgens de Efteling niet nodig om de volledige constructie te vervangen. Daarom wordt er gefocust op de tussenstukken. Een projectcoördinator sprak eerder al over "een tijdrovende klus".



Heropening

Op het dak vindt ook bouwkundig onderhoud plaats. In de scènes vervangt men de plafond- en wanddoeken. Defecten worden verholpen en decors krijgen een opfrisbeurt. Daarnaast is er aandacht voor de technische installaties en de verlichting. De heropening van Droomvlucht staat op de planning voor zaterdag 4 maart.