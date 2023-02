Blackpool Pleasure Beach

Video: nieuwe baandelen voor hoogste rollercoaster van Groot-Brittannië

Het Engelse pretpark Blackpool Pleasure Beach zorgt ervoor dat een iconische achtbaan behouden kan blijven. Delen van de gigantische rollercoaster The Big One, geopend in 1994, waren aan vervanging toe. Daarom is men enkele jaren geleden begonnen met een groot renovatieproject.



In de wintermaanden worden steeds delen van de felrode rail verwijderd en vervangen door nieuwe stukken baan. "In totaal vervangen we 103 meter aan rails", meldt een woordvoerder aan Looopings. "Dit weegt 23 ton." Voor de ingrijpende operatie moest een enorme kraan ingehuurd worden.

"Het zorgt voor een indrukwekkend schouwspel", aldus de voorlichter. Voor het fabriceren van de nieuwe baan ging het attractiepark een samenwerking aan met staalbedrijf Taziker Industrial uit Chorley. "In totaal hebben we tot nu toe ongeveer 20 procent van de achtbaanrail vervangen. Dit blijft een lopend project."



Zeeniveau

The Big One is de hoogste coaster van Groot-Brittannië. Over de exacte specificaties doen meerdere verhalen de ronde. Zo spreekt Pleasure Beach zelf over een hoogte van meer dan 71 meter. Dat is echter de hoogte gemeten vanaf zeeniveau. Volgens kenners heeft de constructie zelf een maximale hoogte van 65 meter.



Ook over de gecommuniceerde topsnelheid bestaat scepsis: het park beweert dat de coaster 137 kilometer per uur gaat, terwijl andere naslagwerken spreken over een snelheid van 119 kilometer per uur.