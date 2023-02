Efteling

Amerikaanse talkshowhost bezocht de Efteling: 'Drugs volledig geaccepteerd'

Een beroemde Amerikaanse presentator bewaart hilarische herinneringen aan bezoekjes aan de Efteling. Seth Meyers, bekend van de talkshow Late Night op de Amerikaanse zender NBC, interviewde onlangs komiek, acteur en regisseur Jordan Peele. De twee brachten samen een poos door in Nederland, waarbij de Efteling meermaals op het programma stond.



Meyers en Peele werkten ooit samen voor het Amsterdamse comedygezelschap Boom Chicago. "We hebben heftige dingen meegemaakt in Amsterdam, veelal legaal", vertelde Meyers onlangs in het tv-programma. Peele: "Alles is daar legaal, dat is het hele probleem."

Presentator Meyers begint vervolgens over het bekende sprookjespark. "Eén van de wildere dingen die we meermaals hebben gedaan, is het bezoeken van een Nederlands attractiepark dat Efteling heet." Peele noemt het park "Elfland". "Ja, dat is de Nederlandse vertaling", beweert Meyers ten onrechte. "En het is een fantastische plek."



Drugsgebruik

De talkshowhost blijkt het park inmiddels vooral te associëren met drugsgebruik. "Hoewel er nergens een bord staat met de tekst 'Gebruik hier drugs', had ik het gevoel dat het wel voortdurend de bedoeling was", grapt Meyers. Komiek Peele gaat er volledig in mee. "Op één of andere manier was het volledig geaccepteerd. Medewerkers komen naar je toe met paddo's, dat is een beetje het gevoel dat er heerst."



Meyers gaat nog een stapje verder. "Ja precies, ze hadden geen suikerspinnen of andere Amerikaanse snacks met veel calorieën..." Peele herinnert zich ook hoe de presentator op een gegeven moment ineens helemaal klaar was met de sprookjesachtige bestemming.



Inzinking

Meyers beschrijft vervolgens hoe hij in de rij stond voor wat water toen hij een kind met een knuffelhagedis zag staan. "En die knuffelhagedis keek mij aan en plotseling dacht ik: ik moet hier weg." Peele: "Je had een inzinking."



Seth Meyers werd beroemd door zijn rollen in sketchprogramma Saturday Night Live. Jordan Peele regisseerde de horrorfilms Get Out (2017), Us (2019) en Nope (2022). Ook stond hij in 2019 aan de wieg van een nieuwe versie van de serie The Twilight Zone. Daar zijn twee seizoenen van gemaakt. Verder sprak Peele een stem in voor Toy Story 4 (2019).