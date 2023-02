Kermis

21-jarige vrouw overleden na val uit attractie op Franse kermis

Op een kermis in Frankrijk is dit weekend een 21-jarige vrouw om het leven gekomen. Ze maakte een ritje in de attractie Maxximum, een ruim 50 meter hoge draaiende arm. Door onbekende oorzaak viel ze uit de gondel. Een reanimatiepoging mocht niet baten: het slachtoffer overleed ter plaatse.



Maxximum werd in 2002 gebouwd door de Nederlandse fabrikant Mondial Rides uit Heerenveen. Het gevaarte bestaat uit een lange arm met één gondel, met aan weerszijden vier zitplaatsen. De fabrikant noemt het concept zelf capriolo.

Het dodelijke incident vond zaterdagmiddag plaats in de stad Clermont-Ferrand, gelegen in het departement Puy-de-Dôme. Volgens de politie kwam de vrouw terecht op het dak van het bedieningshok van de attractie. Een medewerker zou daarbij lichtgewond zijn geraakt. Ooggetuigen van het dramatische ongeval kregen psychologische hulp aangeboden.



Verzegeld

Autoriteiten hebben de Maxximum verzegeld voor een onderzoek naar de oorzaak. Op dit moment is niet duidelijk of er sprake was van een technisch mankement of een menselijke fout. Tot nu toe zijn er geen arrestaties verricht.



Direct na het ongeluk bleef een groot deel van de overige kermisattracties gewoon draaien. Dat leidde tot felle kritiek op social media. Naar aanleiding van de negatieve reacties is de Facebook-pagina van het evenement inmiddels verwijderd. Uit solidariteit voor de nabestaanden hebben exploitanten vandaag besloten om dicht te blijven. Het evenement duurt nog tot en met zondag 12 maart.