Parc Astérix

Video: nieuwe lanceerachtbaan Parc Astérix maakt testritten

Parc Astérix is gestart met het testen van de spectaculaire nieuwe lanceerachtbaan Toutatis. Het Franse pretpark opent dit jaar een opzienbarende multi-launch coaster van fabrikant Intamin uit Liechtenstein. Bezoekers worden tijdens de rit vooruit en achteruit gelanceerd.



Dat geavanceerde mechanisme functioneert al, blijkt uit beelden die een Franse pretparkfan online heeft gezet. Bij een eerste versnelling heeft een trein niet genoeg snelheid om een 45 meter hoge heuvel te bereiken. Na een achterwaartse lancering richting een doodlopend punt - 51 meter hoog - volgt nogmaals een lancering vooruit, waarna de trein wel over de heuvel komt.

Het systeem werkt met behulp van een wissel in de baan. Naast het bijzondere lanceerelement telt Toutatis drie inversies en 23 momenten waarbij passagiers gewichtsloos zijn. De 1075 meter lange coaster haalt een topsnelheid van 107 kilometer per uur.



Nieuw seizoen

Daarmee is Toutatis de hoogste en snelste achtbaan van het land. Het nieuwe seizoen van Parc Astérix gaat van start op zaterdag 8 april. Met een beetje geluk is de nieuwe attractie, onderdeel van themagebied Festival de Toutatis, dan ook direct operationeel. Fans kijken er al jaren naar uit: de eerste aankondiging vond al plaats in 2018.