Disneyland Paris

Oud-ontwerper Disneyland Paris schrikt van achterstallig onderhoud: 'Jakkes!'

Een voormalig ontwerper van Disneyland Paris walgt van de staat van een door hem ontworpen attractie. Imagineer Jim Shull kreeg via Twitter actuele afbeeldingen onder ogen van Le Pays des Contes de Fées, een boottocht langs sprookjestaferelen. Daarop is te zien dat de decors kampen met achterstallig onderhoud.



"Jakkes!", luidt het ongezouten oordeel van Shull over een sneeuwlandschap gebaseerd op de Disney-animatiefilm Peter and the Wolf. De verf is vervaagd, het decor brokkelt af en de sneeuw zit onder de smerige vlekken. "Dit is niet zoals ik de scène heb ontworpen", reageert de bedenker.

Shull komt ook met ongevraagd advies voor het Disneyland-management. "Elke sneeuwscène moet regelmatig opnieuw geverfd en vernieuwd worden." De ontwerper benadrukt dat het hem niet uitmaakt of het tafereel een nieuwe invulling zal krijgen, bijvoorbeeld door Frozen-karakters toe te voegen. "Het vergt gewoon inspanning om zo'n scène toonbaar te houden."



Gesloten

Le Pays des Contes de Fées, geopend in 1994, is al jaren in opvallend slechte staat. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een enorm sprookjesboek met de naam van de attractie. Tussen 16 en 27 januari was de vaartocht nog buiten gebruik voor een reguliere onderhoudsbeurt, maar toen is er niets veranderd aan de conditie van de sprookjesdecors.