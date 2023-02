Beekse Bergen

Roofvogelsafari in Beekse Bergen wordt vernieuwd: tijdelijk geen voorstellingen

Safaripark Beekse Bergen is tijdelijk gestopt met het geven van roofvogeldemonstraties. Achter de schermen wordt gewerkt aan een vernieuwde versie van de zogeheten roofvogelsafari, bevestigt een voorlichtster van moederbedrijf Libéma aan Looopings. Daarom zijn er al een tijdje geen voorstellingen.



Wel kunnen bezoekers van de Brabantse dierentuin dagelijks de verzorgers ontmoeten. "Laat je verrassen en zorg dat je om 14.00 uur bij de roofvogelsafaritribune bent", valt te lezen op de website van Beekse Bergen.

In de toekomst zal bij de roofvogelsafari met andere vogelsoorten gevlogen worden, aldus de woordvoerster. Bovendien vliegen de vogels dan niet meer direct over het publiek heen, zoals eerder het geval was. "Wanneer we hiermee beginnen is afhankelijk van wanneer de vogels er helemaal klaar voor zijn."