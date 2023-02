Leveranciers

Glijbaanbouwer Van Egdom gaat kopje onder: concurrent Wiegand neemt producten over

De bekende Nederlandse glijbaanfabrikant Van Egdom Recreatietechniek houdt op te bestaan. Het bedrijf uit De Meern ging afgelopen maand onverwachts failliet. Een woordvoerder liet in eerste instantie weten dat er goede hoop was op een volledige overname, zodat de activiteiten van Van Egdom voortgezet konden worden.



Nu blijkt dat alleen de Van Egdom-productcatalogus is overgenomen. De Duitse concurrent Wiegand Waterrides mag in de toekomst alle attractietypes produceren die door Van Egdom zijn ontwikkeld, bevestigt Wiegand-salesmanager Miro Gronau aan Looopings. "Het is heel verdrietig dat zo'n klassiek bedrijf het niet heeft gehaald", zegt hij. "Tegelijkertijd zijn we blij dat hun spectaculaire producten niet verloren gaan: ze krijgen bij ons een nieuw leven."

Van Egdom was gespecialiseerd in het fabriceren van onder andere bandenglijbanen, trechterglijbanen, wildwaterbanen en waterspeeltuinen. Die concepten mogen voortaan in de fabriek van Wiegand gemaakt worden.



Merknaam

De merknaam en de productiefaciliteit in Nederland zullen verdwijnen, aldus Gronau. "Misschien zal er nog een klein administratief kantoor overblijven. Het nieuws is nog erg vers, dus nog niet alle details zijn bekend." De fabriek van Wiegand bevindt zich in deelstaat Hessen, op ongeveer vier uur rijden van de Nederlandse grens en zo'n vijf uur rijden van Van Egdom.



De huidige medewerkers van Van Egdom komen volgende week naar Duitsland om gesprekken te voeren met het management van Wiegand. "We zullen per persoon bekijken wat de mogelijkheden zijn en hoe ze ons kunnen helpen." Wat er met lopende projecten gaat gebeuren, moet ook nog bekeken worden. "Maar we willen de klanten Van Egdom natuurlijk liever niet teleurstellen, dus we zullen het gesprek aangaan."