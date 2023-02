Efteling

Efteling is alweer gestopt met compensatie naar aanleiding van stroomstoring

Efteling-bezoekers die naar huis zijn gegaan tijdens de grote stroomstoring van afgelopen week, kunnen geen aanspraak meer maken op compensatie. Dat bevestigt een woordvoerder van het attractiepark aan Looopings. Door de stroomuitval stonden attracties vorige week dinsdag enkele uren stil. Vervolgens reeg de Efteling communicatieblunders aan elkaar.



Medewerkers ter plekke beloofden dat bezoekers vrijkaarten zouden ontvangen als ze naar huis zouden gaan. De Efteling-klantenservice ontkende dit vervolgens: niemand had recht op enige vorm van compensatie. Daar moest een woordvoerder enkele dagen later weer op terugkomen: er zouden kortingskaarten klaarliggen voor vertrokken bezoekers, maar dan moesten ze wel kunnen bewijzen dat ze voortijdig naar huis waren gegaan.

Die laatste boodschap heeft de Efteling overigens alleen gecommuniceerd via Looopings: het park publiceerde geen openbare verklaring. Daarnaast werd geen contact opgenomen met personen die eerder via de klantenservice hoorden dat ze nergens recht op hadden. Wie geen Looopings leest, weet vandaag de dag dus nog van niks.



Vrijdag

Daarmee is het verhaal nog niet ten einde. Personen die tijdens de stroomstoring naar huis zijn gegaan en nu alsnog een kortingskaartje willen bemachtigen, komen van een koude kermis thuis. Ze zijn te laat, aldus een voorlichter. De Efteling heeft op eigen houtje besloten om alleen verzoeken te behandelen die vóór afgelopen vrijdag om 21.00 uur zijn binnengekomen. Ook dat is eerder nooit gecommuniceerd met de buitenwereld.



De Efteling denkt dat alle benadeelden inmiddels wel contact hebben gezocht. Men gaat daarmee voorbij aan het feit dat er bezoekers zijn die wel degelijk contact opnamen, maar ten onrechte te horen kregen dat er géén compensatie zou komen. Uit verschillende reacties die Looopings ontving, blijkt bovendien dat er ook genoeg personen pas na vrijdagavond voor het eerst over de compensatieregeling lazen.



Redelijke termijn

Al met al is wel duidelijk dat de Efteling de interne communicatie niet op orde heeft. Een blamage, vindt ook de Consumentenbond. Het sprookjespark, dat voortdurend beweert te streven naar het rapportcijfer 9+, is volgens de consumentenorganisatie niet netjes bezig. "De Efteling zou mensen een redelijke termijn moeten geven waarbinnen ze zich kunnen melden", laat een woordvoerder van de Consumentenbond aan Looopings weten.



"Dan kun je denken aan twee weken of een maand", aldus de voorlichter. "En het zou de Efteling sieren als het bedrijf klanten proactief benadert. Een nieuws- of persbericht versturen lijkt me niet zo ingewikkeld en wel zo netjes. Mensen betalen een hoop geld voor zo'n kaartje, zeker als je met het hele gezin gaat."



Niet zeuren

Of de Efteling juridisch gezien iets fout doet, is volgens de Consumentenbond lastig te zeggen. "De rechter zou daar een oordeel over moeten vellen, maar de kans dat het tot een procedure komt, lijkt me klein." Los daarvan speelt de vraag: wat is het juiste om te doen? "Het antwoord op die vraag is wat mij betreft klip en klaar: niet zeuren en gedupeerde klanten gewoon tegemoetkomen."



Looopings heeft de bevindingen van de Consumentenbond vandaag gedeeld met de afdeling corporate affairs van de Efteling. Het attractiepark kan zich er niet in vinden: het Efteling-management blijft bij de oorspronkelijke verklaring. Bezoekers die te laat waren met het aanvragen van de compensatie, staan dus in principe in de kou.