Fun & Entertainment Center Sevenum

Restaurant van Fun & Entertainment Center Sevenum weer open na brand

Het Fun & Entertainment Center Sevenum gaat deze week deels weer open. In november vorig jaar werd het Limburgse entertainmentcomplex getroffen door een grote brand. Sindsdien bleven de deuren gesloten. Vanaf vandaag zijn bezoekers weer welkom om een hapje te komen eten.



Het ABC Restaurant, met twaalf verschillende restaurantformules onder één dak, is de komende tijd toegankelijk van woensdag tot en met zondag. Er kan onbeperkt gegeten worden voor een vast bedrag. De bijbehorende binnenspeeltuin blijft dicht tot half februari.

"Maar niet getreurd, want de voetbalkooi en de peuterzone zijn gewoon geopend én er is entertainment aanwezig voor de kinderen", valt te lezen op de website van het centrum. Eerder sprak het management de verwachting uit dat het restaurant in maart of april 2023 zou heropenen. Dat werd dus iets vroeger.



Wederopbouw

Bij Fun & Entertainment Center Sevenum hoorden ook pretpark Mattel Play Sevenum, gamewereld The Portal Action House en bowlingbaan FEC Bar & Balls. Die gedeeltes werden het hardst getroffen door de brand van november. "Over de wederopbouw van deze concepten en hoe dit eruit gaat zien, kunnen we helaas nog niets zeggen", liet men in december weten.