Pairi Daiza

Enorme overdekte jungle in aanbouw in Belgische dierentuin Pairi Daiza

De Belgische dierentuin Pairi Daiza herbergt momenteel een indrukwekkende bouwplaats. In het bekende dierenpark wordt gewerkt aan de grootste overdekte jungle van Europa: een 22 meter hoge glazen serre van 200 bij 200 meter, waarin bezoekers zich straks wanen in Latijns-Amerika. Een aanzienlijk deel van de dakconstructie staat al overeind, blijkt uit beelden van bouwbedrijf Forzon.



"Ondertussen is de achtste module omhoog gehesen", meldt de firma. "Of met andere woorden: de helft van de dakstructuur is geplaatst. Een oppervlakte van 20.000 vierkante meter is zo al bedekt en de volgende modules zijn al in aantocht." Het project, dat vele tientallen miljoenen euro's kost, wordt Sanctuary genoemd.

Dierentuinbezoekers kunnen straks niet alleen al wandelend het tropische klimaat van de Amazone beleven: het wordt ook mogelijk om in de serre te blijven slapen. Verbijfsgasten worden dan dag en nacht omringd door bijvoorbeeld aapjes, vogels, vlinders en lamantijnen, een zeekoeiensoort.



Delicate operaties

De werkzaamheden voor Sanctuary startten een jaar geleden. "Ons montageteam heeft de techniek om deze delicate operaties uit te voeren ondertussen goed in de vingers", aldus Forzon. Het bedrijf is ook ingeschakeld voor de bouw van een nieuw entreegebied in Pairi Daiza. Die uitbreiding wordt dit jaar in gebruik genomen. De serre volgt in 2024.