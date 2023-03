Disneyland Paris

Disneyland Paris stapt over op herbruikbare bekers en borden

Disneyland Paris neemt langzaam maar zeker afscheid van bekers, borden, bestek en placemats gemaakt van papier en karton. Een nieuwe Franse wet schrijft voor dat restaurants paal en perk moeten stellen aan het gebruik van wegwerpartikelen in restaurants. Als gevolg daarvan worden hapjes en drankjes in Disneyland steeds vaker geserveerd met plastic servies.



Dat brengt wel een extra probleem met zich mee: veel bezoekers zien de plastic alternatieven als gratis souvenirtjes. Met name de rode bekers met Disneyland-opdruk blijken populaire hebbedingen te zijn. Gasten leveren de artikelen niet in, maar nemen ze mee naar huis.

Nieuwe bordjes op tafels in de restaurants moeten duidelijk maken dat dit niet de bedoeling is. "Laten we samen onze ecologische voetafdruk verkleinen", valt er te lezen. "Verzamelpunten zijn beschikbaar voor het inleveren van herbruikbaar servies."



Afvalbakken

Een hoop bezoekers zien die verzamellocaties alsnog over het hoofd. Ze zijn vormgegeven als doodgewone afvalbakken, maar dan met de tekst 'Vaisselle réutilisable' erop. Daardoor belandt een groot gedeelte van de plastic items alsnog tussen het reguliere afval, als wegwerpproducten.