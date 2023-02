Efteling

Efteling-machinist vertelt alles over Stoomtrein in ruim twee uur durende podcast

Wat komt er allemaal kijken bij het opstarten, onderhouden en operationeel houden van de Stoomtrein in de Efteling? Liefhebbers van de klassieke Efteling-attractie kunnen hun vingers aflikken bij een nieuwe podcast. In een ruim twee uur durende aflevering vertelt machinist Vicky Meeuwsen alles wat er te weten valt over de Efteling Stoomtrein Maatschappij.



Sinds 1969 rijden er authentieke stoomlocomotieven door de Efteling. Ook anno 2023 worden de treinen nog op stoom aangedreven, met behulp van kolen. Voor Efteling-podcast Kleine Boodschap nam Meeuwsen de tijd om de werking van de Stoomtrein tot in de kleinste details uit te leggen. Ze weidt ook uit over onderdelen die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor publiek, zoals de treinremise.

Bovendien legt de machinist uit wat de subtiele verschillen tussen de rijdende Efteling-treinen zijn, waarbij elke locomotief een eigen karakter blijkt te hebben. Op dit moment zijn de locomotieven Moortje en Trijntje actief. De derde locomotief Aagje rijdt voorlopig niet: daar is de stoomketel afgekeurd. Een opknapbeurt staat vooralsnog op een laag pitje.



Milieubewuster

Tot slot onthult Meeuwsen dat de Efteling plannen heeft om over te stappen op milieuvriendelijke kolen. "Onze kolen kwamen eerst uit Frankrijk, maar we zijn nu daarvan het laatste beetje aan het opmaken", zegt ze. "En dan krijgen we binnenkort andere kolen die milieubewuster zijn." Het zou gaan om "biologischere kolen". "Ik heb er zelf mee gereden en het stookt gewoon heel fijn."