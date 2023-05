Bayern-Park

Video: Duits attractiepark opent lanceerachtbaan met bijzonder wisselsysteem

Een nieuwe familieachtbaan in een Duits pretpark maakt gebruik van een ingenieus wisselsysteem. Bayern-Park opende afgelopen weekend de coaster FirleFranz. Tijdens de rit worden passagiers achteruit- en vooruit gelanceerd. Hoewel de baan een doodlopend gedeelte bevat, kan een trein dankzij de wissel wel degelijk een volledige ronde maken.



De beleving start met een achterwaartse lancering uit het station, richting het doodlopende stuk. Daarna passeert een trein het station opnieuw, maar dan voorwaarts. Een bochtig parcours leidt de trein terug naar het station, maar door de wissel komt de trein daar in de tegenovergestelde richting binnen.

Vervolgens wordt het doodlopende punt voorwaarts bereikt, waarna de trein achteruit terugrolt en het parcours nogmaals aflegt, maar dan achterstevoren. De wissel doet zijn werk opnieuw, waardoor bezoekers in het station eindigen zoals ze begonnen zijn.



Rodelbaan

FirleFranz werd gebouwd door de Duitse fabrikant Gerstlauer, bekend van bijvoorbeeld Gold Rush in Attractiepark Slagharen, Falcon in Duinrell, Fury in Bobbejaanland en Van Helsing's Factory in Movie Park Germany. Voor de komst van de achtbaan moest de Sommer-Rodelbahn het veld ruimen. Een tweede rodelbaan in Bayern-Park is nog wel operationeel.