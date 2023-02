Disneyland Paris

Disneyland Paris gaat nieuwe effecten toevoegen aan Marvel-achtbaan

Disneyland Paris is nog niet geheel tevreden over de Marvel-rollercoaster Avengers Assemble: Flight Force in het Walt Disney Studios Park. Ruim zes maanden geleden opende Marvel-themagebied Avengers Campus. De bestaande lanceerachtbaan Rock 'n' Roller Coaster kreeg voor de gelegenheid een ander thema.



Sindsdien staat de attractie in het teken van Iron Man en Captain Marvel, die samen zogeheten Kree-raketten moeten stoppen. Meer dan een half jaar later werkt Disney aan enkele verbeterpunten. Binnenkort voegt men nieuwe effecten toe aan de rit.

Dat heeft Disneyland Paris vandaag bekendgemaakt. "Bij Avengers Assemble: Flight Force wordt in de loop van komend voorjaar extra showverlichting geïnstalleerd", aldus Disney. "De attractie zal tijdens deze aanpassing gewoon geopend zijn voor publiek."



Quantumania

Verder belooft Disneyland dat Avengers Campus blijft inspelen op nieuwe Marvel-films en -series, zoals Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Die film gaat half februari in première. "Naast de bestaande meet-and-greets werken onze teams aan nieuwe manieren om dit Marvel-avontuur tot leven te brengen in de Campus." Verder keert een deel van het onlangs verwijderde straatentertainment binnen afzienbare tijd terug.