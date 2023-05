Walygator Sud-Ouest

Frans pretpark geeft 31 jaar oude boomerang coaster nieuw uiterlijk

Het Franse pretpark Walygator Sud-Ouest heeft een klassieke boomerang coaster vernieuwd. Boomerang, zoals de attractie uit 1992 heet, was de afgelopen jaren oranje met grijs. Afgelopen winter werd de baan deels ontmanteld voor een inspectie.



Vervolgens is de constructie ook geverfd. Na een schilderbeurt oogt de rail rood, met een lichtgroene lijn in het midden. De ondersteuningen zijn voortaan deels lichtgroen en deels donkergrijs. Het uiterlijk van de rode treinen veranderde niet. In een ver verleden was de attractie wit met groen.

Walygator Sud-Ouest, onderdeel van parkengroep Aspro Parks, ligt in Zuid-Frankrijk. Het is niet de enige plek in Europa waar dit jaar een boomerang coaster werd opgeknapt: de gelijknamige Boomerang in het Belgische pretpark Bellewaerde Park kreeg onlangs ook een ander kleurenschema.