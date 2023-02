Disneyland Paris

Roemenen stelen voor 684 euro aan spullen in Disneyland Paris

In Disneyland Paris zijn twee Roemenen betrapt op het stelen van spullen uit een souvenirwinkel. Een volwassen vrouw en een minderjarig meisje werden op zondag 29 januari gearresteerd bij de uitgang van het Disneyland Park. Ze bleken voor 684 euro aan artikelen ontvreemd te hebben uit een winkel in themadeel Main Street.



De dievegges hadden allerlei kostbare producten in hun tassen laten verdwijnen. Het is niet duidelijk wat ze ermee van plan waren. Disney-bewakers schakelden de politie in. Eenmaal aangekomen op het politiebureau bekende het tweetal de diefstallen.

Toen de Disney-bezoekers de koopwaren teruggaven, werd de aanklacht ingetrokken. Toch was de zaak daarmee nog niet af. De Roemenen hielden vol geen vaste woon- of verblijfplaats te hebben in Frankrijk, meldt dagblad Le Parisien.



Detentiecentrum

Daarom kreeg de volwassen vrouw de opdracht om het land zo snel mogelijk te verlaten. Ze is in een detentiecentrum geplaatst in afwachting van haar vertrek uit Frankrijk. De minderjarige moet worden opgevangen door de provinciale kinderopvangdienst ASE.