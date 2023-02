Efteling

Amerikaanse podcast duikt in de wereld van de Efteling: 'Het raarste dat je ooit hebt gezien'

Een populaire Amerikaanse podcast staat uitgebreid stil bij het populairste attractiepark van Nederland: de Efteling. In een bijna twee uur durende aflevering praten de heren van Podcast: The Ride op komische wijze over alle bizarre en wonderlijke dingen die de Efteling te bieden heeft. De Amerikanen verbazen zich over heel wat zaken die voor Nederlanders heel normaal zijn geworden.



Dat begint al bij de Holle Bolle Gijzen, die door de podcastmakers worden omschreven als "dikke kinderen die smeken om papier", gevolgd door een discussie of de "papierslurpers" schattig zijn of niet. Andere dingen waar de Amerikanen met verbijstering naar kijken: een zeemeermin met blote borsten, een gast met een extreem lange nek, een pratende boom en een ezel die goud poept.

"Er zijn heel veel bizarre Europese sprookjes waar wij nog nooit van gehoord hebben. Je kijkt naar binnen bij een huisje en dan zie je gewoon een geitenfamilie zitten met mensenkleding aan. Heel eng en bizar." De pretparkfanaten kunnen er met hun pet niet bij. "De schattigste dingen in de Efteling zijn verontrustender dan de meest verontrustende dingen in Disney."



Alternatieve dimensie

Tegelijkertijd praten de Amerikanen met veel respect over het "legendarische" sprookjespark. Ze sommen de gelijkenissen met Disney op en noemen de Efteling "waarschijnlijk één van de beste themaparken ter wereld" en "een Disneyland uit een alternatieve dimensie". "Het voelt allesbehalve goedkoop: de animatronics zijn goed, de muziek is goed, het deugt echt. Ze steken tientallen miljoenen in de attracties."



De Efteling voelt bovendien een stuk authentieker dan Disney-parken, concluderen de Amerikaanse fanaten. "Je loopt niet langs souvenirwinkels, je loopt door een bos met ongelofelijke darkrides en achtbanen die miljoenen hebben gekost. Het is een coole, gekke plek."



Borat

Podcast: The Ride wordt gemaakt door dertigers Mike Carlson, Jason Sheridan en Scott Gairdner. In de Efteling-aflevering is regisseur Jason Woliner te gast, onder meer bekend van de film Borat Subsequent Moviefilm uit 2020 en tv-serie Parks and Recreation. Hij bezocht de Efteling in 2016 tijdens zijn huwelijksreis. Het Efteling-gedeelte begint na ongeveer 19 minuten.



Uiteraard laten de Amerikanen de minder fraaie kanten van de Efteling niet onbesproken. Bij het opsommen van alle racistische elementen die in de loop der jaren zijn weggehaald, valt de term "racistisch Hollands Disneyland". De heren zijn verbaasd dat het zo lang geduurd heeft voordat attracties als Carnaval Festival zijn aangepast. Monsieur Cannibale beschrijft men als "een afschuwelijk karikatuur van een Afrikaan, het gekste wat je ooit hebt gezien".



Prostituee

Ook zijn er onderdelen waarvan de Amerikanen niet snappen dat ze anno 2023 kennelijk nog door de beugel kunnen, zoals een pop van een prostituee in de Frankrijk-scène van Carnaval Festival. Verder struikelen ze over het steenkolenengels op de officiële Efteling-website. Attracties als Baron 1898, De Vliegende Hollander, Droomvlucht en Villa Volta vallen meer in de smaak.



En Fata Morgana? "Overal waar je kijkt zie je figuren lijden, bedelen, zwoegen, verdrinken... Je komt langs een gast die om de één of andere reden bij een andere gast in zijn mond kijkt. Dan passeer je een man in een donker steegje die naar je schreeuwt. Maar het is wel prachtig, het is een fantastische darkride."



Pardoes-suite

Bij het bespreken van Symbolica wekt de naam van O.J. Punctuel op de lachspieren, gezien de gelijkenissen met misdadiger O.J. Simpson. De attractie zelf bevalt wel goed. "Alleen aan de video zie ik al dat het één van de beste attracties ooit gebouwd is." De Gondoletta vinden de heren vooral eng, aangezien de boten ook zonder passagiers gewoon blijven doorvaren. "Zijn er geen overlevers?" Ook over de Pardoes-suite in het Efteling Hotel worden grappen gemaakt. "Hier kun je Pardoes naar bed zien gaan met je vrouw, terwijl je zijn belletjes hoort rammelen. Welkom in Europa!"