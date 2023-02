Attractiepark Toverland

Toverland regelt vakantiehuisje en leenfiets voor werkende studenten

Toverland lanceert een speciaal zomerprogramma voor leerlingen van een toerisme-opleiding. Studenten van de Breda University of Applied Sciences (BUAS) krijgen de kans om 's zomers geld te verdienen én werkervaring op te doen in het Limburgse attractiepark. Om het hen makkelijker te maken, regelt Toverland een vakantiehuisje in de buurt en een leenfiets.



Het nieuwe programma, dat Toverland Summer Crew wordt genoemd, is voornamelijk bedoeld voor personen die niet uit de omgeving komen. Zij worden tijdens een contractperiode van minimaal vier weken op alle operationele afdelingen ingezet. Bovendien zijn er wekelijks netwerkbijeenkomsten met ervaren Toverland-krachten.

De deelnemers kunnen gebruikmaken van een bungalow van het nabijgelegen vakantiepark De Schatberg. Daarvoor wordt 100 euro per week ingehouden op het salaris. De leenfiets, waarmee de personeelsleden binnen tien minuten op hun werkplek kunnen zijn, is gratis. Als het contract is afgerond, mogen de studenten als een afscheidscadeau de top van de 40 meter hoge wing coaster Fenix beklimmen.



Personeelstekort

Het themapark in Noord-Limburg worstelt al geruime tijd met een personeelstekort. De samenwerking met de BUAS moet zorgen voor extra werknemers. Ook BUAS-docent Goof Lukken is blij met het partnerschap. "Praktijkkennis opdoen is erg belangrijk voor onze studenten", zegt hij. Het programma loopt tussen 8 juli en 27 augustus 2023.