Disneyland Paris

Disneyland Paris geeft korting als bezoekers eigen koffiebeker meenemen

Bezoekers van Disneyland Paris krijgen de kans om op een milieubewuste manier een warme drank te bestellen. Het is sinds kort mogelijk om een eigen beker te presenteren bij het bestellen van koffie, thee, chocolademelk of andere warme dranken. Die wordt dan gevuld door het Disney-personeel.



Als beloning geeft men 20 eurocent korting. Aangeboden bekers moeten wel droog, schoon en onbeschadigd zijn, plus geschikt voor contact met vloeistof. Daarnaast vraagt Disney om bekers met een werkend sluitingssysteem.

Met het initiatief hoopt Disneyland de hoeveelheid afval terug te dringen. "Het gebruik van de eigen beker gebeurt op eigen risico", valt te lezen op een informatiebordje dat bij meerdere horecalocaties is neergezet. "De korting wordt verrekend met de originele prijs van het product."