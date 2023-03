Europa-Park

Nieuwe beleving in Europa-Park: bioscoopfilm vertelt verhaal achter Oostenrijks themagebied

In het sprookjesbos van het Duitse pretpark Europa-Park is dit seizoen een nieuwe beleving te vinden. De sprookjesbibliotheek in Grimms Märchenwald werd overgenomen door de Yomis, Oostenrijkse trolletjes. Bezoekers kunnen er een film bekijken die voortborduurt op het verhaal achter het Oostenrijkse themagebied.



De twaalf minuten durende film Fina & die Yomis heeft een 3D-effect, maar toeschouwers hoeven geen brillen te dragen. Er wordt gebruikgemaakt van een dubbel scherm, waarbij personages en voorwerpen op de voorgrond dichterbij worden getoond dan zaken die zich op de achtergrond afspelen. Het voorste scherm is deels doorzichtig.

Yomis zijn kleine fabelwezens die tegenwoordig ook voorkomen in de vernieuwde Oostenrijkse boottocht Josefinas Kaiserliche Zauberreise. De beleving in het sprookjesbos begint met een voorshow, waarbij kinderen één voor één in een magische spiegel kunnen kijken: een interactief scherm dat werkt met behulp van augmented reality. Ze krijgen dan allemaal een virtuele edelsteen toegewezen.



Ontvoerd

Daarna volgt de daadwerkelijke film, die zich afspeelt in de kindertijd van keizerin Josefina. Enkele Yomis blijken ontvoerd te zijn door een gemene draak. Het beest is ook zichtbaar als een fysiek object, hangend aan een kandelaar aan het plafond. Europa-Park spreekt over "talrijke interactieve elementen en de nieuwste bioscooptechnologie".



Fina & die Yomis wordt de hele dag door vertoond. Ook buiten de bioscoop laten de Yomis zich zien. Zo staat voor het gebouw een interactief orgel met een Yomi ervoor, waar een orgelversie van de soundtrack van Europa-Parks vliegsimulator Voletarium te horen is.