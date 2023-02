Phantasialand

Phantasialand in de aanval op social media: Duits pretpark dient klagers van repliek

Phantasialand laat niet meer over zich heen lopen op social media. Voorheen hulde het bekende attractiepark zich zo veel mogelijk in stilzwijgen, maar nu kiezen de Duitsers voor een andere strategie. Op Instagram en Facebook is Phantasialand plotseling verwikkeld in felle discussies met kritische pretparkfans.



Wie een negatieve reactie achterlaat onder een Facebook- of Instagram-bericht van Phantasialand, moet niet raar opkijken als er vervolgens snerend en sarcastisch commentaar van het pretpark volgt. Men blijkt vooral niet gediend te zijn van kritiek op hoge entreeprijzen en grote drukte. Wie dergelijke zaken aanstipt, krijgt een boze socialmedia-manager achter zich aan.

Iemand die op Instagram liet weten dat het park de laatste tijd "bizar druk" is, ontving bijvoorbeeld het volgende passief-agressieve antwoord: "Het park is pas bizar druk, om met jouw woorden te spreken, als alle kopers van kortingskaartjes dezelfde dag kiezen voor hun bezoek. Je hebt waarschijnlijk niet gezien dat er ook talloze dagen zijn met een lage tot gemiddelde bezettingsgraad, omdat jij een populaire dag uitkoos voor je bezoek en toen ook gebruik wilde maken van de populairste attracties. Aan de ene kant zijn er mensen die boos worden over te hoge prijzen, jij pleit er kennelijk voor om tickets níet voor iedereen betaalbaar te maken. Hoe stel je je precies een perfecte oplossing voor die iedereen tevreden houdt?"



Zeer redelijk

Een andere gebruiker zette vraagtekens bij de hoge entreeprijzen van het park. "Kun je je bewering een beetje verduidelijken, zodat we zelf conclusies kunnen trekken?", luidde het opvallende openbare antwoord van Phantasialand. "Want 26 euro lijkt ons wel degelijk een zeer redelijke prijs voor iedereen." Daarmee verwees het park naar een tijdelijk kortingstarief.



26 euro per persoon is voor sommige gezinnen nog steeds veel geld, reageerde een bezoeker. Maar volgens Phantasialand is het bedrag "een zeer eerlijke prijs voor wat we bieden". "Wat zou volgens jou dan een toegangsprijs zijn waarmee we nog redelijk kunnen investeren en tegelijkertijd echt iedereen in staat stellen om binnen te komen? Onze actiekaartjes zijn al zo'n compromis. Een hele dag vol onvergetelijke ervaringen bieden voor 26 euro lijkt ons absoluut legitiem. Vergelijkingen met andere bestemmingen zijn snel gemaakt, maar wat ons betreft is het niet nodig om hier te vertellen wat je anders voor 26 euro kunt beleven."



Minst favoriete park

Een andere fan klaagde dat Phantasialand wel erg veel voordeeltjes afpakt. Zo zijn abonnementen een tijdje geleden afgeschaft en mogen volwassenen niet meer gratis naar binnen op hun verjaardag. "Schandalig dat alles nu langzaam maar zeker wegvalt", verzuchtte de liefhebber. "Mijn favoriete park verandert steeds meer in mijn minst favoriete park."



Phantasialand kon het niet laten om een cynische opmerking te plaatsen. "We snappen dat dit heel erg emotioneel voor je is", aldus het officiële account van het attractiepark. "We wijzen je echter op dat wij ons hebben aangepast aan voorwaarden die in de branche gebruikelijk zijn. Als dat ons je minst favoriete park maakt, vragen we ons af hoe je andere parken beoordeelt die nog nooit jaarkaarten of gratis toegang op een verjaardag hebben aangeboden, of in ieder geval niet zo lang als wij."



Twijfelachtig

Het wegvallen van de gratis verjaardagstickets blijkt voor veel mensen een heikel punt, tot grote frustratie van Phantasialand. Iemand schreef dat het hierdoor onmogelijk is om nog langs te komen, maar daar wil het Duitse pretpark niets van weten. "Het is op zijn minst twijfelachtig te noemen als velen beweren dat ze het nu niet meer kunnen veroorloven om binnen te komen. Met onze actietickets, die zelfs te boeken zijn voor schoolvakanties, weekenden en feestdagen, ontvang je ruim 50 procent korting."



Met ons valt niet te sollen, is de boodschap die Phantasialand klaarblijkelijk wil overbrengen. Daarmee is het socialmedia-beleid van het pretpark in Brühl plotseling 180 graden gedraaid. De manier van communiceren valt bovendien behoorlijk uit te toon bij andere Europese parken, die de voorkeur geven aan een minder vijandige houding ten opzichte van potentiële klanten.