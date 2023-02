Nieuws

Puy du Fou toont interesse in openen van nieuw themapark in Engeland

Het historische Franse themapark Puy du Fou blijft zoeken naar mogelijkheden om buitenlandse vestigingen te openen. Op dit moment zijn er al Puy du Fou-parken in Frankrijk en Spanje. De komende jaren openen vergelijkbare trekpleisters in de Verenigde Staten en China. Verder worden plannen gemaakt voor een park in Nederland. En daar blijft het niet bij.



Puy du Fou zoekt momenteel naar een mogelijke plek voor een nieuw themapark in het Verenigde Koninkrijk. De Franse firma heeft het Britse vastgoedbedrijf Savills ingeschakeld om een locatie aan te wijzen in Engeland. Het zou moeten gaan om een grondgebied van maximaal 400 hectare, het liefst binnen 65 kilometer van Oxford.

Puy du Fou is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot één van de populairste pretparken van Frankrijk. Er zijn echter geen klassieke attracties zoals achtbanen of waterbanen te vinden: het volledige park draait om spektakelshows en walkthrough-belevingen met acteurs, zowel binnen als in de openlucht.



Unieke ervaring

Engeland heeft de aandacht van Puy du Fou vanwege "de rijkdom van de Britse geschiedenis en cultuur", zegt een woordvoerder van Savills. De voorstellingen zouden in het teken komen te staan van bekende historische verhalen en legendes uit Groot-Brittanië. "Dit kan een unieke ervaring worden voor het Britse publiek."



Het is niet voor het eerst dat Puy du Fou interesse toont in het ontwikkelen van een beleving in Engeland. In 2016 creëerde Puy du Fou al de avondshow Kynren, gebaseerd op het concept van de Franse show La Cinéscénie. Kynren wordt opgevoerd bij Auckland Castle, in het noordoosten van Engeland. Er is plek voor achtduizend toeschouwers.