Vernieuwde horrorattractie in Engels pretpark: treinritje wordt nachtmerrie

Het Engelse pretpark Thorpe Park heeft deze week een vernieuwde horrorattractie geopend, met acteurs en speciale effecten. De bestaande beleving Derren Brown's Ghost Train: Rise of the Demon wordt voortaan simpelweg Ghost Train genoemd. Er kwam een nieuwe verhaallijn. Alle verwijzingen naar mentalist Derren Brown zijn weggehaald, net als virtualreality-brillen.

Derren Brown's Ghost Train opende in 2016. De attractie draaide om een spookachtig treinritje, waarbij de passagiers VR-headsets droegen. In 2017 werden enkele aanpassingen doorgevoerd onder de noemer Rise of the Demon. De afgelopen jaren traden regelmatig technische problemen op. Met name de virtualreality-brillen werkten vaak niet.

Nu heeft Thorpe Park het virtuele onderdeel helemaal geschrapt. Ghost Train is voortaan een volledig fysieke ervaring, met verschillende ruimtes. Bezoekers krijgen een verhaal voorgeschoteld over een sekte die treinstation Chapel Station gebruikt voor een duister ritueel. Hoewel de trein er eigenlijk niet hoort te stoppen, komen inzittenden toch uit bij het onheilspellende station.



Graftombe

Daar zien ze hoe een graftombe opengaat, met alle gevolgen van dien. Er verschijnt een demoon in de lucht, waarna reizigers halsoverkop worden teruggeleid naar de trein. Ze denken dat ze veilig zijn, maar niets blijkt minder waar: tijdens de rit terug duiken opnieuw sinistere figuren op, die de aanwezigen de stuipen op het lijf jagen. Met behulp van blacklightverlichting verschijnen fluorescerende teksten en tekens in het interieur van de wagon.



De attractie eindigt met een nepwinkeltje: bezoekers verwachten dat ze hun actiefoto kunnen bekijken, maar in werkelijkheid volgt alleen een schrikeffect. Al met al duurt de theatrale beleving tussen de vijftien en twintig minuten. Er geldt een minimumlente van 1.30 meter. Ghost Train wordt aanbevolen voor personen vanaf 13 jaar.