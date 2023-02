Disneyland Paris werkt mee aan lichtfestival in Deense hoofdstad Kopenhagen

Disneyland Paris

Disneyland Paris is onderdeel van een lichtfestival in Kopenhagen. Tussen 3 en 26 februari staat de Deense hoofdstad na zonsondergang in het teken van het jaarlijkse Copenhagen Light Festival. Passanten komen daarbij ook een speciale interactieve videoprojectie tegen die draait om Disneyland.



Ter promotie van het dertigjarig bestaan van Disneyland Paris krijgen bezoekers van het evenement de kans om hun eigen foto's te uploaden via cphlightsmagic.dk. Die afbeeldingen worden 's avonds geprojecteerd op een gebouw. Deelnemers maken tegelijkertijd kans om Disney-prijzen te winnen.

De projectie is te zien op de gevel van cultureel centrum Nordatlantens Brygge in de wijk Christianshavn, vlakbij ijsbaan Broens Skøjtebane. Men toont ook reclame voor een verblijf in het Disney-resort en een dansvideo met bekende Disney-figuren en de Disneyland-ambassadeurs.