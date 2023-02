Efteling

Foutje: Efteling vraagt 99,95 euro voor één flesje cola

De inflatie heeft wel héél hard toegeslagen in de Efteling. Wie in het attractiepark een flesje drinken uit een frisdrankautomaat probeert te halen, wordt gevraagd om maar liefst 99,95 euro af te rekenen. Het gaat om een technisch foutje bij één van de automaten op de Parkeer Promenade, de wandelroute richting entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen.



De meest linker automaat hanteert daar momenteel torenhoge tarieven voor alle mogelijke opties: Coca-Cola, Fanta, Sprite en Chaudfontaine. Normaal gesproken moet voor een fles frisdrank van 50 centiliter 3,40 euro neergeteld worden in de Efteling, inclusief 15 eurocent statiegeld. Een fles water kost 3,15 euro, waarvan 15 cent statiegeld.

De nieuwe prijzen liggen ruim 3000 procent hoger. "Dat moet wel een héél bijzonder flesje zijn", lacht een Efteling-woordvoerder in gesprek met Looopings. Hij belooft dat men naar de situatie gaat kijken.



Foutmelding

Bezoekers hoeven overigens niet bang te zijn dat er per ongeluk een monsterlijk bedrag wordt afgeschreven bij het bestellen van een cola of sinas: wie een peperduur flesje drinken probeert te betalen, krijgt een foutmelding te zien. De automaat blijft vragen om een "andere pas".