Efteling-bezoekers die vertrokken tijdens stroomstoring worden toch gecompenseerd

De Efteling komt toch met een compensatie voor bezoekers die dinsdag besloten naar huis te gaan tijdens een grote stroomstoring. Door het uitvallen van stroom stonden de attracties anderhalf uur stil. Daarna duurde het nog een poos voordat alle attracties weer operationeel waren.



In eerste instantie meldde de Efteling dat het publiek geen recht had op enige vorm van compensatie, omdat er sprake was van overmacht. Het park bleef ook niet langer open dan gepland. Er kwam online een hoop kritiek op die beslissing. Sommige mensen schreven dat ze juist naar huis waren gegaan op aanraden van het personeel, met het idee dat ze vrijkaarten zouden ontvangen.

Nu komt het sprookjespark toch terug op de initiële verklaring. Wie naar huis is gegaan, heeft recht op een kortingsbon voor een volgend bezoek. Het gaat specifiek om personen die kunnen aantonen dat ze dinsdag voortijdig naar huis zijn gegaan. Een woordvoerder noemt het "een kleine compensatie".



Interne miscommunicatie

"Vanwege een interne miscommunicatie hebben niet alle bezoekers direct hetzelfde bericht gehad. Inmiddels is het duidelijk en worden betreffende bezoekers geholpen met de compensatie van korting op een volgend Efteling-bezoek." Wie er aanspraak op wil maken, kan contact opnemen met de Efteling-klantenservice.



De stroomstoring begon dinsdag om 14.20 uur. Rond 15.50 uur had het Kaatsheuvelse attractiepark weer stroom. Het opstarten van de grote attracties nam vervolgens nog enige tijd in beslag. Een half uur na het oplossen van het probleem waren Baron 1898, Fabula, Fata Morgana, Joris en de Draak, de Python en Symbolica bijvoorbeeld nog dicht.