Artis

Video: Artis deelt beelden van gigantische aquariumrenovatie

Het historische Artis-Aquarium is vandaag precies twee jaar gesloten voor een ingrijpende verbouwing. Ter gelegenheid daarvan deelt de Amsterdamse dierentuin een bijzondere dronevideo van de stand van zaken. In één minuut worden kijkers in vogelvlucht meegenomen door het rijksmonument uit 1882.



Sinds maart 2021 staat het aquarium in de steigers. "Het zoute water uit de bassins heeft zich zodanig een weg gebaand in het gesteente, het stucwerk en interieur van het gebouw, dat een grootschalige restauratie niet langer kon worden uitgesteld", legt Artis uit.

Ruim honderd verschillende soorten vissen, koralen, amfibieën en stekelhuidigen zijn verhuisd naar andere dierenparken in binnen- en buitenland. Vervolgens konden de sloop- en restauratiewerkzaamheden beginnen. "De komende twee jaar staan in teken van bouw en herstel."



Ornamenten

Bij de klus kwamen verschillende verrassingen aan het licht. Zo werden negentiende-eeuwse ornamenten en deuren zichtbaar waarvan men het bestaan niet afwist. Bij het ontmantelen van een diorama verschenen de contouren van vroegere universiteitsbanken langs de muren.



Naar verluidt gaat het om de grootste restauratieopdracht in de historie van Artis. De totale kosten worden geraamd op 47 miljoen euro. Er is nog 24 miljoen euro benodigd om het werk af te maken. "Een bijdrage van het Rijk is onmisbaar", aldus het management. Vanaf 2025 moeten bezoekers weer een kijkje kunnen nemen in het Artis-Aquarium.