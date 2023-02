Miragica

Failliet pretpark in Italië overgenomen voor minder dan 2 miljoen euro

Het verlaten Italiaanse pretpark Miragica heeft eindelijk een nieuwe eigenaar. De bestemming in Zuidoost-Italië is sinds eind 2018 dicht vanwege financiële problemen. Nadat eind 2020 het faillissement werd uitgesproken, zocht men naar een partij die het park wilde overnemen. Dat verliep allesbehalve soepel.



Miragica had een schuld opgebouwd van tientallen miljoenen euro's. Het terrein werd tijdens de sluiting twee keer getroffen door een brand: in augustus 2021 en in juli 2022. In november 2021 werd het attractiepark voor het eerst geveild. Het startbedrag bedroeg destijds 6,3 miljoen euro.

Niemand toonde interesse. Vervolgens kwamen er meerdere nieuwe veilingen, waarbij het bedrag steeds met zo'n 25 procent werd verlaagd. Afgelopen jaar hapte helemaal niemand toe. Na veertien maanden zonder resultaat leverde de vijfde veiling - eind januari 2023 - wél iets op.



Twee partijen

Het startbod bedroeg dit keer bijna 1,5 miljoen euro. Twee partijen brachten een bod uit. Uiteindelijk werd Miragica voor zo'n 1,8 miljoen euro verkocht aan een nog onbekende firma. De overname zou komende zomer definitief beklonken moeten worden. Wat er daarna met de desolate plek gaat gebeuren, is afwachten. Veel Italianen hopen dat het attractiepark zo snel mogelijk weer in ere hersteld wordt.



Miragica opende in 2009. Het attractieaanbod bestond onder meer uit een lanceerachtbaan, een grote waterbaan, een spinning coaster, een disk'o coaster en een vrijevaltoren. De trekpleister hoorde bij de groep Alfa Park, samen met het Italiaanse zusterpark MagicLand. Toen MagicLand eind 2018 werd overgenomen door investeringsmaatschappij Pillarstone, probeerde men tevergeefs om Miragica ook te slijten.