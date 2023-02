Walibi Belgium

Foto's: onderdelen van nieuwe waterglijbanen gearriveerd in Walibi Belgium

Walibi Belgium treft voorbereidingen voor de uitbreiding van waterparadijs Aqualibi. Het overdekte zwembad is sinds de tweede week van januari gesloten voor werkzaamheden. Halverwege februari moeten de deuren weer opengaan. Op de parkeerplaats van het Belgische pretpark liggen al onderdelen klaar voor nieuwe waterglijbanen.



Aan Aqualibi wordt een toren toegevoegd met vier nieuwe glijbanen. Volgens de bouwplannen bestelde Walibi een steile glijbaan met een trechter, een racerglijbaan, een glijbaan met een halfpipe in de openlucht en een zogeheten master blaster, waarbij bootjes opwaarts worden gelanceerd.

De baandelen worden wit, blauw en turquoise, blijkt uit foto's die een fansite heeft gemaakt tijdens de sluiting. In totaal investeert Walibi-eigenaar Compagnie des Alpes 20 miljoen euro in het bad. Als Aqualibi over ruim twee weken weer opengaat, is het bouwproject nog niet gereed. Daarvoor sluit het complex opnieuw tussen eind augustus en half december.