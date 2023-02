Bellewaerde Park

Bellewaerde Park waagt zich dit jaar weer aan winteropening

Het Belgische pretpark Bellewaerde Park gaat dit jaar open in de wintermaanden. Normaal gesproken eindigt het seizoen van het attractiepark in Ieper begin november. Dit keer zijn bezoekers ook welkom in de weekenden tussen 9 december en 7 januari, plus tijdens een groot deel van de kerstvakantie.



Tussen 2005 en 2009 organiseerde Bellewaerde al een speciaal winter-evenement onder de noemer Winter Bellewaerde. Het park stopte er uiteindelijk mee vanwege tegenvallende bezoekersaantallen. Veertien jaar later waagt het bedrijf een nieuwe poging, blijkt uit de bijgewerkte online openingskalender.

Eigenlijk stond de hernieuwde winteropenstelling eind 2020 al op het programma. Toen moest het initiatief echter afgeblazen worden vanwege de coronacrisis. Ook in 2021 en 2022 durfde Bellewaerde-eigenaar Compagnie des Alpes het niet aan om een nieuw winterconcept te lanceren. In 2023 komt het er dus alsnog van.



Walibi Belgium

Daarmee gaat de bestemming zusterparken als Walibi Holland, Parc Astérix en Futuroscope achterna. Ook Walibi Belgium zal dit jaar 's winters toegankelijk zijn. Bellewaerde is 's winters geopend van 11.00 tot 19.00 uur, met uitzondering van zondag 24 en zondag 31 december en zondag 7 januari. Dan sluit de poort om 17.00 uur. Op maandag 25 december en maandag 1 januari blijft Bellewaerde dicht. Over het winterse attractieaanbod is nog niets bekend.