Video: Disneyland Paris waarschuwt bezoekers voor staking met somber omroepbericht

Bezoekers van Disneyland Paris worden de laatste tijd regelmatig geconfronteerd met omroepberichten die allesbehalve magisch zijn. Stakingen bij het openbaar vervoer zorgen ervoor dat het resort minder goed bereikbaar is. Om het publiek daarvoor te waarschuwen, is meermaals per dag een sombere omroep te horen.



"Uw aandacht alstublieft: vanwege aanhoudende stakingen is het RER A-treinverkeer van en naar station Marne la Vallée-Chessy beperkt", dreunt een voice-over op monotone wijze op. "Daarom raden we u aan om de actuele reisinformatie in de gaten te houden bij het plannen van uw vertrek. We hopen dat u geniet van de rest van uw dag in Disneyland Paris."

De stem klinkt opvallend moedeloos en teneergeslagen: het contrast met de vrolijke en uitbundige Disney-sfeer kan haast niet groter zijn. Meerdere Disney-fans verbazen zich over de zwaarmoedige toon, laten ze weten op social media. "Ik waardeer de informatievoorziening, maar dit is eng en deprimerend", schrijft Ryan Slade bijvoorbeeld op Twitter.



Ongepast

"Over het verpesten van de sfeer gesproken", verzucht Adam Crolla. "Dit haalt je volledig uit de beleving en brengt je direct terug naar de realiteit", klaagt ene Jimbo. Dax noemt het "onheilspellend en ongepast". "Zo magisch", sneert iemand sarcastisch. Volgens een ander doet de stem denken aan The Hunger Games. Stan grinnikt om het "betoverende twinkelgeluid aan het einde".



Stakingen bij het openbaar vervoer zijn in Frankrijk schering en inslag. Op sommige dagen speelt Disneyland in op de situatie door de avondshows Disney D-Light en Disney Illuminations eerder te vertonen dan gebruikelijk, zodat gasten en medewerkers de kans krijgen om tijdig de trein te nemen.