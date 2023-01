Efteling

Grote stroomstoring Efteling na anderhalf uur verholpen: geen compensatie voor publiek

De grote stroomstoring in de Efteling is na anderhalf uur opgelost. Om 14.20 uur kwam het volledige attractiepark zonder stroom te zitten. Rond 15.50 uur was er weer elektriciteit. Lichten en muziek gingen vervolgens weer aan. Het duurt nog wel even voordat alle grote attracties opnieuw operationeel zijn.



Om 16.20 uur, een half uur na het terugkeren van de stroom, waren Baron 1898, Fabula, Fata Morgana, Joris en de Draak, de Python en Symbolica bijvoorbeeld nog dicht. Hoewel Efteling-bezoekers dus een aanzienlijk deel van de dag geen gebruik hebben kunnen maken van het attractieaanbod, heeft het management besloten om niet te zorgen voor compensatie.

Het park blijft niet langer open: de poorten sluiten gewoon om 18.00 uur, zoals gepland. Daarnaast ontvangen aanwezige gasten geen kortingsbonnen of andere vormen van schadeloosstelling. Omdat er sprake was van overmacht, vindt de Efteling het niet nodig om benadeelde bezoekers op welke manier dan ook tegemoet te komen.



Ontruimen

Het ontruimen van de stilgevallen attracties is volgens een woordvoerder goed verlopen. Droomvlucht, Raveleijn, de Piraña en De Vliegende Hollander zouden vandaag sowieso al niet opengaan vanwege onderhoudswerkzaamheden.