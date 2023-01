Efteling

Stroomstoring in de Efteling: alle attracties stilgevallen, bezoekers geëvacueerd

Door een grote stroomstoring is er momenteel weinig te beleven in de Efteling. Rond 14.20 uur viel in het volledige themapark de stroom uit. Attracties kwamen daardoor stil te staan met bezoekers erin. Winkels en restaurants sloten noodgedwongen de deuren. Op dit moment worden alle attracties geëvacueerd.



Volgens netbeheerder Enexis zitten ruim 38.000 klanten in de regio zonder stroom, waaronder dus de Efteling. "Onze monteurs zijn onderweg om dit op te lossen", meldt het bedrijf. "Het is nog niet bekend hoelang dit gaat duren", vult een Efteling-woordvoerder aan. Enexis noemt zelf 16.30 uur als verwachte eindtijd.

Op social media verschijnen ondertussen beelden van ontruimingen bij Efteling-attracties. Zo is bijvoorbeeld te zien hoe opvarenden uit de Gondoletta worden gehaald met behulp van een motorbootje. Het evacueren van de Monorail bij het Volk van Laaf gebeurt met ladders. Rond 15.40 uur waren alle attracties ontruimd. "Alles is goed verlopen", weet de voorlichter.



Spelletje

Hier en daar is het nog mogelijk om een spelletje te spelen of eten en drinken te halen, mits bezoekers contant kunnen betalen. Verder kan er momenteel geschaatst worden op de Warme Winter Weide. Daar lenen medewerkers voor de gelegenheid gratis schaatsen uit. Een enkele entertainmentact gaat ook door. In horecacomplex Station de Oost worden bekertjes water uitgedeeld.



Door de stroomstoring werkt de Efteling-app ook niet naar behoren. Daarin wordt vermeld dat sommige attracties gewoon open zijn. Daarnaast is het contactcentrum niet bereikbaar. "Ben je aanwezig in het park? Vraag dan aan een Efteling-medewerker naar de actuele informatie", valt te lezen op de officiële Efteling-site.



Gecompenseerd

Via een speciale omroepinstallatie voor calamiteiten krijgen bezoekers informatie over de ontstane situatie. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de benadeelde gasten gecompenseerd zullen worden voor de storing. Het park is vandaag geopend tot 18.00 uur. Veel mensen kiezen er vrijwillig voor om vroegtijdig naar huis te gaan.