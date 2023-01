Movie Park Germany

Movie Park Germany presenteert concept voor nieuwe stuntshow

Voor Movie Park Germany staat seizoen 2023 in het teken van een nieuwe stuntshow. Op de oude plek van Crazy Cops New York wordt een nieuw decor gebouwd, gebaseerd op de Amerikaanse stad Los Angeles. Het Duitse pretpark belooft "gierende banden, explosieve scènes en waaghalzerij".



"Met de herinrichting van de stuntshow geven we één van onze populairste attracties een upgrade", zegt directeur Thorsten Backhaus. Het doel is om bezoekers "een nieuwe, spectaculaire familie-ervaring te bieden en tegelijkertijd onze identiteit als filmpark verder te versterken".

De stunts worden - net als voorheen - verzorgd door het Italiaanse Folco Team. Toeschouwers kunnen zich onder meer verheugen op de grootste quarterpipe van Duitsland. Voor de media-inhoud zijn de vaste partners IMAscore en IMAmotion ingeschakeld. Men nam bouwingenieurs, showtechnici en technisch tekenaars aan om de productie in goede banen te kunnen leiden.



Publieksenquête

De firma Petro Art Production verzorgt het decor. Het thema van de voorstelling is gekozen naar aanleiding van een publieksenquête met zo'n tienduizend deelnemers. Daarin werden ook drie andere mogelijke thema's genoemd: de achterkant van een filmset, een havenstadje en China Town. De nog naamloze nieuwe show gaat naar verwachting in juni in première.