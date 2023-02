Efteling

Efteling-partner Essent komt met merkwaardige boodschap: 'Dagje Efteling onbetaalbaar'

Energieleverancier Essent valt de Efteling af. Hoewel beide firma's al jaren intensief met elkaar samenwerken, deinst het energiebedrijf er niet voor terug om het sprookjespark in een slecht daglicht te plaatsen. In een nieuwsbrief aan vele duizenden Essent-klanten noemt de energiereus een dagje Efteling "onbetaalbaar".



Essent huurt het attractiepark af en toe af. Klanten kunnen dan met korting naar binnen, onder de noemer Thuisvoordeeldagen. De laatste Essent-themadagen vonden plaats op zaterdag 10 en zondag 11 december 2022. In een recente nieuwsbrief komt Essent daar nog even op terug.

De firma publiceert citaten die tevreden klanten gezegd zouden kunnen hebben. Eén daarvan luidt als volgt: "Super, een dagje Efteling is normaliter onbetaalbaar." De Efteling is uiteraard niet blij met die uiting. Een woordvoerder wil niet inhoudelijk op de situatie ingaan. "Maar we hebben hier zeker contact over gehad met Essent", meldt hij aan Looopings.



PandaDroom

Essent was jarenlang een officiële 'Partner in Kwaliteit' van de Efteling. Het bedrijf werd onder meer genoemd op folders en parkplattegronden. Bovendien betaalde Essent mee aan de komst van 4D-bioscoop PandaDroom, gesloten in 2019. Het logo van de energieleverancier prijkte geruime tijd bij de uitgang van de attractie.



Er staan op dit moment geen nieuwe Essent-dagen op de kalender. Overigens is de Efteling één van de goedkoopste grote attractieparken van Europa. Met een huidige gasprijs van bijna 2,93 euro per kubieke meter staat Essent in de top drie van duurste energieleveranciers van Nederland.