Disneyland Paris

Voormalig Disney-ontwerper suggereert nieuwe Mickey Mouse-attractie voor Disneyland Paris

Disneyland Paris zou best eens op de nominatielijst kunnen staan voor een nieuwe Mickey Mouse-attractie. Dat denkt voormalig Disney-ontwerper Jim Shull. In de Amerikaanse Disney-resorts in Florida en Californië staat sinds kort de bijzondere darkride Mickey & Minnie's Runaway Railway. Het zou Shull niet verbazen als de attractie op termijn ook naar Europa komt.



Mickey & Minnie's Runaway Railway is gebaseerd op de stijl van de eigentijdse Mickey Mouse-animatiefilmpjes. Bezoekers betreden een filmtheater, waar ze door een filmscherm stappen. Vervolgens nemen ze plaats in een trein die bestuurd wordt door Goofy.

Passagiers rijden door een tekenfilmwereld, waarvan de decors op ingenieuze wijze tot leven komen met behulp van hypermoderne videoprojecties. Shull is inmiddels weg bij The Walt Disney Company, maar hij was nog wel betrokken de ontwikkeling van de attractie. Op Twitter schrijft hij dat de attractie volgens hem niet zou misstaan in Disneyland Paris.



Veel ruimte

"Een raadspelletje: waar komt Mickey & Minnie's Runaway Railway hierna naartoe?", aldus de imagineer. Hij geeft zelf ook direct het antwoord. "Er is heel veel ruimte hiervoor in Disney Studios Paris", zegt hij, verwijzend naar het Walt Disney Studios Park. "Dit is een familievriendelijke overdekte attractie die zou passen aan het nieuwe meer."



In het park wordt op dit moment een grote vijver aangelegd, waar onder andere een Frozen-themagebied komt te liggen. Disney-fans wijzen Shull erop dat Mickey & Minnie's Runaway Railway ook zeer geschikt is om toe te voegen aan het Fantasyland-gedeelte van het aangrenzende Disneyland Park, bijvoorbeeld op de plek van meet-and-greet-locatie Meet Mickey Mouse.



Buzz Lightyear

De laatste grote nieuwe attractie in het Disneyland Park opende in 2006. Dat was Buzz Lightyear Laser Blast in Discoveryland, ter vervanging van 360 graden-film Le Visionarium. Shull was daar ook verantwoordelijk voor. Verder werkte hij mee aan onder andere Crush's Coaster, Avengers Assemble: Flight Force en Toy Story Playland.