Efteling

Groot onderhoud: Efteling vernieuwt volledige gevel Carrouselpaleis

De Efteling is gestart met een bijzonder onderhoudsproject. In de komende maanden wordt het exterieur van het nostalgische Carrouselpaleis volledig vernieuwd. Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. De façade van het tientallen jaren oude complex zal gefaseerd gedemonteerd en opgeknapt worden.



Men is al begonnen met de linkerzijde van het gebouw, waar voorheen het Waterorgel te vinden was. Daar zijn de panelen en beelden van de gevel gehaald, zodat de kale houten constructie zichtbaar werd. Gespecialiseerde decorateurs nemen de verwijderde onderdelen onder handen.

De klus zal naar verwachting eind juni afgerond zijn, vertelt de voorlichter. Dat is inclusief het vernieuwen van de dakbedekking. De Efteling denkt dat de attracties in het Carrouselpaleis - de Stoomcarrousel en het Diorama - gewoon geopend kunnen blijven. Ook de wintershow in het Carrouseltheater gaat gewoon door als gepland.



Anton Pieck

Verder herbergt het gebouw een toilet, een kleedruimte voor entertainers en het Efteling-personeelsrestaurant. De carrousel opende in 1956. In de loop der jaren is het complex uitgebreid met de overige onderdelen, naar ontwerpen van Anton Pieck en Ton van de Ven. Het Diorama stamt uit 1971. Een jaar later opende het Victoriaans Theater, dat we vandaag de dag kennen als Carrouseltheater.