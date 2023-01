Europa-Park

Video: grote opknapbeurt voor houten achtbaan Europa-Park

Europa-Park deelt beelden van een grote onderhoudsbeurt bij houten achtbaan Wodan - Timburcoaster. Een deel van de rollercoaster wordt jaarlijks vernieuwd, om slijtage tegen te gaan. Op social media verscheen vandaag een spectaculaire videocompilatie van de werkzaamheden die momenteel plaatsvinden.



"Hou je vast jongens, want onze houten achtbaan ondergaat een upgrade en het wordt episch", schrijft Europa-Park bij de beelden. "Zie hoe onze talentvolle medewerkers deze klassieke attractie transformeren tot een nog meeslependere beleving: nostalgie en spanning in één."

Die beschrijving is ietwat overdreven, want het project omvat weinig meer dan regulier winteronderhoud. Aan het ritverloop zal weinig veranderen. Wel installeert Europa-Park deze winter een groot geluidsscherm naast de eerste bocht en afdaling. Die toevoeging moet geluidsoverlast voor buurtbewoners tegengaan.



Amerikaans

Wodan, geopend in 2012, werd gebouwd door de Amerikaanse firma Great Coasters International. Hetzelfde bedrijf was verantwoordelijk voor bijvoorbeeld Troy in Toverland en Joris en de Draak in de Efteling. De coaster in Europa-Park is 40 meter hoog en 1050 meter lang.