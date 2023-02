Efteling

Meubilair uit Efteling-restaurant Panorama staat te koop

Het oude meubilair van restaurant Panorama in de Efteling is te koop gezet. Wie interesse heeft, kan tafels, stoelen en banken uit het etablissement in huis halen. Het attractiepark droeg de meubelstukken over aan de Spullenbank van de Klussen en Diensten Centrale Loon op Zand (KDC).



Restaurant Panorama ondergaat momenteel een ingrijpende renovatie, onder leiding van horecaonderneming Vermaat Groep. Daarvoor werd het interieur volledig gestript. Om de oude meubels niet verloren te laten gaan, schakelde de Efteling de KDC in. Dat gebeurde eerder al bij meubilair uit het Efteling Hotel.

KDC-vrijwilligers hebben twee zeecontainers vol met spullen geïnventariseerd. Vervolgens zijn er setjes van gemaakt. In totaal gaat het om 160 lage stoelen met verschillende soorten tafels en enkele hoge stoelen en banken met hoge en lage tafels. Verenigingen in de omgeving kregen voorrang bij het kopen van de items. Nu is het grote publiek aan de beurt.



Goed doel

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de KDC via het e-mailadres info@kdc-loz.nl of het telefoonnummer 0416-531573. Het bestuur verwacht dat alle producten snel uitverkocht zullen zijn, zoals ook al het geval was bij de partij uit het Efteling Hotel. De opbrengsten gaan naar een goed doel.