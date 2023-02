Phantasialand

Phantasialand geeft tijdelijk 35 euro korting op tickets voor zomerseizoen

Geen zin om dit jaar 61 euro te betalen voor een dagje Phantasialand? Het Duitse pretpark verkoopt momenteel kortingstickets voor het zomerseizoen van 2023. Op de voordeligste dagen kost een toegangsbewijs nog 26 euro. Dat is maar liefst 35 euro goedkoper dan het reguliere tarief.



Het gaat om een korting van ruim 57 procent. De actiekaarten zijn op datum verkrijgbaar in de online ticketshop van Phantasialand. Het tarief verschilt per dag: de lage prijs van 26 euro geldt momenteel voor bepaalde doordeweekse dagen in april, mei en juni. Voor een bezoek in een weekend moet op dit moment 32 tot 35 euro afgerekend worden.

Het loont om tijdig te bestellen: Phantasialand heeft niet aangekondigd tot wanneer de actie precies duurt. De korting kan dus elk moment weer verdwijnen. Bovendien is het attractiepark berucht om serverproblemen. Bij voorgaande acties liep de ticketshop meermaals vast.



Toeslag

Het nieuwe seizoen van Phantasialand start op zaterdag 1 april. Er is geen nieuwe attractie aangekondigd. Tickets worden uiteindelijk nóg duurder dan het standaardtarief van 61 euro. Wie op de bezoekdag zelf een entreebewijs aanschaft, betaalt nog een toeslag van enkele euro's.