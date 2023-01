Efteling

Efteling verwijdert borden met schattige dieren bij Fata Morgana definitief

De Efteling heeft afscheid genomen van opvallende borden in de rij voor Fata Morgana. Sinds eind 2016 hingen in de buitenwachtrij grote oosterse schilderijen met Arabische tekens en plaatjes van schattige dieren. Fans spraken er destijds schande van, omdat de stijl van de decoraties totaal niet bij de rest van de attractie zou passen.



Toen de wachtrij eind 2022 werd opgeknapt, bleven de plakkaten in eerste instantie hangen. Nu, ruim zes jaar na de introductie, zijn ze toch weggehaald. En kritische Efteling-liefhebbers kunnen opgelucht ademhalen. "De borden komen niet meer terug", bevestigt een Efteling-voorlichter aan Looopings.

"Ze zijn ooit opgehangen als een test, met als doel om het wachten te verzachten." Die test is dus niet geslaagd. "Eigenlijk hebben ze er uiteindelijk veel langer gehangen dan gepland", geeft de woordvoerder toe.



Anton Pieck

Fata Morgana, geopend in 1986, werd ontworpen door Efteling-icoon Ton van de Ven. Hij liet zich inspireren door de Sprookjes van 1001 Nacht en het werk van zijn voorganger Anton Pieck, die eerder al veel oosterse ontwerpen maakte. De verfoeide wachtrijborden hadden qua stijl meer weg van schilderingen op een kermisattractie.