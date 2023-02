Attractiepark Toverland

Toverland onthult bezoekersaantal van recordjaar 2022

Toverland heeft bekendgemaakt hoeveel bezoekers in 2022 de poorten hebben gepasseerd. Halverwege december werd al duidelijk dat het Noord-Limburgse attractiepark een recordjaar beleefde, met meer dan één miljoen bezoekers. Vandaag komt het uiteindelijke resultaat naar buiten.



Seizoen 2022 werd afgesloten met ruim 1,03 miljoen gasten: na het bereiken van de bijzondere mijlpaal verwelkomde Toverland nog 32.000 mensen. In totaal gaat het om een stijging van bijna 20 procent ten opzichte van het record van vóór de coronacrisis: in 2019 trok Toverland 862.000 bezoekers.

In 2021 waren dat er, vanwege de coronamaatregelen, nog 718.000. Vergeleken met dat resultaat noteerde Toverland een in 2022 een toename van zo'n 45 procent. Directeur Jean Gelissen jr. is zeer tevreden. "In slechts 21 jaar tijd zijn wij uitgegroeid van een overdekt pretpark naar een volwaardig themapark voor de hele familie", zegt hij. "Wij spelen mee in de Champions League voor themaparken."



Schoolreiskinderen

Toverland benadrukt dat de forse groei niet alleen mogelijk was door het opheffen van de coronaregels, maar ook door te investeren in seizoensgebonden evenementen. Volgens Gelissen jr. was het nieuwe winterconcept Winter Feelings bijvoorbeeld een schot in de roos. "Tot slot ontvingen we meer schoolreiskinderen en gasten via bedrijfsevenementen dan ooit."



In 2023 rekent Toverland opnieuw op een stijging van het bezoekersaantal. Het park opent in de loop van het jaar meerdere nieuwe attracties in themadeel Avalon. Verder investeert men in een nieuwe parkshow, op de plek van duikvoorstelling The Battle of Port Laguna. Die productie gaat op zaterdag 1 april in première.