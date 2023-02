Attractiepark Toverland

Toverland verwelkomt twee nieuwe draken in themagebied Avalon

Toverland blijft nieuwe elementen onthullen die dit jaar gaan verschijnen in themagebied Avalon. Na een muzikale klok en een waterspeelplaats zet het Limburgse attractiepark vandaag twee nieuwe bewoners in de schijnwerpers. Het middeleeuwse themadeel biedt vanaf 2023 onderdak aan twee extra draken: Spicy Pete en de Swamp Dragon.



Er wordt dit jaar miljoenen euro's gestoken in het upgraden van Avalon. Toverland bestelde daarvoor vier nieuwe attracties: een parachutetoren, een vliegtuigmolen, een carrousel en een rondrit. Om de beleving compleet te maken, investeerde Toverland tegelijkertijd in een reeks andere toevoegingen.

Avalon telt tot op heden één draak: ijsheks Morgana - veranderd in een draak - zit vastgeketend in de kerkers bij wing coaster Fenix. De nieuwe draken zijn goedaardig, vertelt Toverland-ontwerper Peter van Holsteijn. Spicy Pete is een kruidenverzamelaar. Hij werkt aan een overwinningsmaaltijd vanuit een 6,5 meter hoge toren op een nieuw plein tegenover restaurant The Flaming Feather.



Automaat

Volgens het verhaal maakt de drakenkok er vaak een potje van. Hij laat af en toe één van zijn magische eieren vallen. Bezoekers kunnen tegen betaling zo'n ei mee naar huis nemen. Op die manier fungeert Spicy Pete als een interactieve automaat met verrassingseieren.



Swamp Dragon is een 9 meter lange moerasdraak die zich volgens het verhaal voornamelijk onder water schuilhoudt, verscholen tussen de waterlelies. Zo nu en dan werpt hij straks een vluchtige blik op een passerende boot van vaartocht Merlin's Quest. Het monster zal op verschillende plaatsen opduiken. Op die manier wil Toverland de bootjesattractie uit 2018 attractiever maken.