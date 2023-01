Disneyland Paris

Nieuwe bouwfoto's brengen Frozen-uitbreiding Disneyland Paris in beeld

Disneyland Paris werkt aan een gloednieuw themagebied rond wereld van Frozen. Bezoekers van het Walt Disney Studios Park kunnen binnen enkele jaren rondwandelen door het fictieve koninkrijk Arendelle, bekend uit de Frozen-films. Vanuit het park zijn de werkzaamheden nauwelijks te zien. Dankzij nieuwe luchtfoto's krijgen we toch een redelijk beeld van de status van het omvangrijke bouwproject.



De afbeeldingen werden geschoten vanuit een vliegtuigje. Ze verschenen op de kanalen van fansite Disneyland Paris Works, actief op Twitter, Instagram, YouTube en TikTok. Achter The Twilight Zone Tower of Terror is een groot meer uitgegraven, dat uiteindelijk gebruikt zal worden voor avondshows. Aan dat meer komt het Frozen-themadeel te liggen.

Dankzij openbare vergunningsaanvragen weten we dat de expansie ontworpen is als een Scandinavisch havenstadje met een grote besneeuwde berg. Het Frozen-dorpje telt straks één grote attractie: een bootjesdarkride vergelijkbaar met de attractie Frozen Ever After in het Amerikaanse Disney-park Epcot, geopend in 2016. De eerste onderdelen van de vaargeul zijn al gespot in Parijs.



Restaurant

Nog voordat de Frozen-wereld opengaat, wordt het Walt Disney Studios Park uitgebreid met een uitgestrekte promenade. Die loopt richting het toekomstige meer en een nieuw restaurant. Bezoekers passeren aan weerszijden tuinen geïnspireerd op bekende Disney-verhalen. Er komt ook een Rapunzel-bootjesmolen, gebaseerd op de populaire animatiefilm Tangled.