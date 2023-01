Kermis

14-jarige jongen in levensgevaar na val uit kermisattractie in Italië

Op een Italiaanse kermis is deze maand een 14-jarige jongen ernstig gewond geraakt. De tiener vloog door onbekende oorzaak uit een bakje van een octopus-attractie. Vervolgens knalde hij tegen de metalen reling aan. Hij was direct bewusteloos.



Het incident vond op zaterdagmiddag 14 januari plaats in de stad Frosinone, zo'n 70 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Rome. Op last van de autoriteiten blijft de attractie in kwestie gesloten voor een uitgebreid onderzoek. Dat moet de exacte toedracht boven water halen.

Het slachtoffer werd in zeer ernstige toestand afgevoerd naar een ziekenhuis in de buurt. Er bleek sprake te zijn van zwaar hoofdletsel. Gezien de ernst van de verwondingen is de jongen later per traumahelikopter overgebracht naar een ander ziekenhuis, in Rome.



Levensgevaar

Volgens de laatste berichten van regionale media bevindt hij zich daar nog steeds. De knul zou nog altijd in levensgevaar zijn.