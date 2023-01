Leveranciers

Hoe worden achtbanen gemaakt? Attractiebouwer Mack Rides geeft blik achter de schermen

De bekende Duitse attractiebouwer Mack Rides opent deuren die normaal gesproken gesloten blijven voor publiek. In een bijna vijftien minuten durende videoreportage op YouTube wordt een uitgebreide tour gegeven door de fabriek van de bekende fabrikant. Marketingmanager Maximilian Roeser legt uit hoe achtbanen precies gemaakt worden.



In de nieuwe video wordt getoond hoe men een stapel stalen pijpen met behulp van ingenieuze machines kan omtoveren tot een rollercoaster van wereldformaat. Roeser vertelt uitgebreid over het productieproces en de veiligheid.

Het bedrijf laat alles zien, met uitzondering van de machines die ervoor zorgen dat alle onderdelen aan elkaar worden gelast. Dat gedeelte van de productie blijft geheim. De Engelstalige minidocumentaire werd gemaakt door de Nederlandse Europa-Park-fansite De Vijf Zintuigen.



Familie

Mack Rides is bekend als de huisleverancier van Europa-Park in Zuid-Duitsland. Beide firma's worden gerund door de familie Mack. Verder kennen we de leverancier bijvoorbeeld van Max & Moritz, Carnaval Festival en Sirocco in de Efteling, Dwervelwind, Expedition Zork en Merlin's Quest in Toverland, Lost Gravity en Crazy River in Walibi Holland en Dynamite Express in Drievliet.



Op het bedrijventerrein van Mack Rides bevindt zich ook het huis van wijlen pretparklegende Franz Mack. Zijn oude kantoor is nog in de originele staat, zo blijkt uit de reportage. Er liggen tekeningen van iconische Europa-Park-attracties, bedacht door Mack. "Het is een beetje alsof hij er nog is", zegt Roeser. "Alsof hij elk moment om de hoek kan komen." De ondernemer overleed in 2010.