Harry Potter: The Exhibition

Potter-fans opgelet: Harry Potter: The Exhibition komende maanden in Parijs

Fans van Harry Potter kunnen de komende maanden een speciale Potter-attractie bezoeken in Parijs. Harry Potter: The Exhibition toont rekwisieten, decors en kostuums uit de wereld van de wereldberoemde tovenaarsleerling. Er is ook aandacht voor andere onderdelen uit de Wizarding World, waaronder filmreeks Fantastic Beasts en toneelstuk Harry Potter and the Cursed Child.



Harry Potter: The Exhibition wordt omgeschreven als "een baanbrekende, interactieve tentoonstelling die legendarische gebeurtenissen, personages, plaatsen en wezens uit het Harry Potter-universum en de Wizarding World in de schijnwerpers zet".

"Het is een unieke ervaring die bezoekers onderdompelt in boeiende en gedurfde verhalen, interactieve technologie en authentieke decorstukken en kledij." De tijdelijke expositie is vanaf vandaag geopend in beurscentrum Paris Expo Porte de Versailles. Een einddatum is nog niet bekendgemaakt. De online entreeprijs voor volwassenen varieert van 19 tot 35 euro.



Negentig minuten

Er zijn ook duurdere vip-tickets verkrijgbaar. Kinderen tot 15 jaar moeten verplicht begeleid worden door iemand die ouder is. Naar verwachting duurt een bezoek tussen de zestig en negentig minuten.



Een gelijknamige trekpleister streek in 2017 al neer in Utrecht. In Parijs is sprake van een vernieuwde versie, die begin 2022 in première ging in de Amerikaanse stad Philadelphia. Tussen december 2022 en maart 2023 was deze variant van de tentoonstelling voor het eerst te vinden in Europa, namelijk in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Waar de expositie later dit jaar heengaat, is nog niet bekendgemaakt.