Leveranciers

Limburgse achtbaanbouwer Vekoma bouwt nieuwe fabriek

De bekende Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma Rides Manufacturing, gelegen in het Limburgse dorpje Vlodrop, gaat uitbreiden. Het bestaande bedrijventerrein van de internationale fabrikant is onlogisch ingedeeld en bovendien te klein, vertelt directielid Yvonne Paulussen in gesprek met De Limburger. Daarom bouwt Vekoma een nieuw magazijn en een nieuwe fabriekshal.



Het magazijn komt te liggen op voetbalvelden in de buurt. De nieuwe hal zal vooral gebruikt worden voor het in elkaar zetten van treinen. Uiteindelijk moeten er ook nieuwe kantoren komen. Op dit moment bevinden de kantoorruimtes in noodgebouwen, die begin jaren negentig zijn neergezet na een brand.

Daarnaast wordt het bestaande pand verbouwd. Naast de complicaties met de indeling zijn er problemen met het klimaat. "Als het in de zomer buiten 25 graden is, stijgt de temperatuur binnen al gauw naar 35 graden", zegt Paulussen. "Niet fijn voor onze 350 medewerkers."



Aandeelhouders

Het testterrein blijft waar het nu is, aan de Vlodropse Schaapweg. Even overwoog Vekoma om volledig te vertrekken uit het dorp en te verhuizen naar een nieuwe plek. "Weert is even in beeld geweest", geeft de directrice toe. In overleg met de Japanse aandeelhouders heeft men besloten om toch in Vlodrop te blijven.



Paulussen: "Vekoma en Vlodrop betekenen heel veel voor elkaar. Als we nieuwe stoeltjes testen voor een kinderattractie, nodigen we bijvoorbeeld leerlingen van de plaatselijke basisschool uit om ons te helpen." Vekoma is sinds 2018 onderdeel van de Aziatische firma S&S Sansei.



Gegroeid

Het uitbreidingsplan kwam in september 2021 naar buiten. Inmiddels is het project goedgekeurd. De fabrikant heeft al langer de wens om iets aan het onderkomen te doen. "Het is ook niet efficiƫnt zoals we nu werken. Er zit geen logica in de indeling van de fabriek. Het is in de loop der jaren zo gegroeid."



Op dit moment heeft Vekoma ook nog een werkplaats in Roermond. "Daar buigen we ijzeren stangen. Het komt voor dat onze mensen een paar keer per dag tussen Roermond en Vlodrop pendelen. Dat kost tijd en geld."