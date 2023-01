Sprookjeswonderland Enkhuizen

Sprookjeswonderland Enkhuizen dreigt damherten, wallaby's en zeboes kwijt te raken

Sprookjeswonderland Enkhuizen moet waarschijnlijk op termijn stoppen met het houden van meerdere diersoorten. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een nieuwe lijst opgesteld van dieren die door mensen gehouden mogen worden. Trekpleisters zonder dierentuinvergunning zijn ook gebonden aan de lijst.



De kabinetsmaatregel moet op 1 januari 2024 van kracht worden. Vanaf dat moment mag er niet langer met onder andere herten gefokt worden, zodat Nederlandse hertenkampen op termijn zullen verdwijnen. Sprookjeswonderland Enkhuizen heeft ook een weide met dieren: Kinderboerderij de Bokkesprong.

Het park dreigt damherten, wallaby's en zeboes kwijt te raken. Directeur Mathijs de Vries is verbaasd over het voorgenomen besluit, vertelt hij aan het Noordhollands Dagblad. Sommige diersoorten zouden gevaarlijk zijn voor mensen. "Dat lijkt me een beetje vergezocht", aldus De Vries.



Ara's

Hij begrijpt naar eigen zeggen dat er regels nodig zijn voor het houden van dieren. "Maar op het moment slaat het wel een klein beetje door." Geitjes, ezels en ara's mogen wel blijven.



Hoewel de lijst pas in 2024 ingaat, heeft het besluit volgens de directeur al op korte termijn gevolgen. "Wij hebben elk jaar wel een stuk of drie jonge hertjes. Die kunnen niet allemaal blijven, maar je mag ze straks ook niet meer verplaatsen of verkopen. Dus eigenlijk moet de bok op korte termijn al weg."